Уральский прокурор отправился на повышение в Саратовскую область

Руководитель управления Генпрокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе государственный советник юстиции второго класса Сергей Филипенко отправился на повышение в Саратовскую область. Там он будет руководить облпрокуратурой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, этим же указом от своих должностей были освобождены руководитель управления по связям со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин и прокурор Крыма Наталья Поклонская.