Уральский прокурор отправился на повышение в Саратовскую область
7 октября 2016, 16:36
Руководитель управления Генпрокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе государственный советник юстиции второго класса Сергей Филипенко отправился на повышение в Саратовскую область. Там он будет руководить облпрокуратурой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, этим же указом от своих должностей были освобождены руководитель управления по связям со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин и прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По информации Генпрокуратуры в УрФО, Сергей Филипенко окончил в 1998 году Уральскую государственную юридическую академию. В должности начальника управления ГП в УрФО состоит с 2011 года. До этого он занимал должности помощника прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области, заместителя прокурора Свердловской области. В органах прокуратуры служит с 2007 года, награждён нагрудными знаками "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации", "За безупречную службу", именным оружием.
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