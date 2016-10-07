В Уральском филиале ГЦСИ пройдут лекции "Алфавит искусства запада второй половины ХХ-ХХI века"
7 октября 2016, 16:34
13 октября. 19:00. В Уральском филиале Государственного центра современного искусства пройдёт цикл лекций "Алфавит искусства запада второй половины ХХ-ХХI века".
Расписание лекций:
- 13 октября (четверг), 19:00. "Языки абстрактного искусства - от абстрактного эскпрессионизма к минимализму". Лектор Глеб Ершов
- 14 октября (пятница), 19:00. "Индивидуальные мифологии и тема памяти искусстве 1960-80-х годов" (Й. Бойс, А. Кифер, К. Болтянски). Лектор Глеб Ершов
- 15 октября (суббота), 16:00. "Художник в городской среде: искусство взаимодействия и партиципаторное искусство". Лектор Лера Лернер
- 17 октября (понедельник), 19:00."От скульптуры к объекту. Поп-арт, неодада, концептуализм, арте повера". Лектор Глеб Ершов
- 18 октября (вторник), 19:00. "Неоэкспрессионизм: искусство против политики" (Й. Иммендорф, Г. Базелиц, Г.Рихтер, З. Польке, М. Люперц). Лектор Глеб Ершов
- 24 октября (понедельник), 19:00. "Границы "Я" и акционизм". Лектор Марина Соколовская
- 25 октября (вторник), 19:00. "Молодые британские художники: проблема самоидентификации в меняющемся мире". Лектор Марина Соколовская
- 31 октября (понедельник), 19:00. "Сквозные идеи, концепции и стратегии репрезентации искусства в конце XX - начале XXI века: постмодернистские практики, новый консюмеризм, феминизм и новые формы социального искусства". Лектор Глеб Напреенко
- 1 ноября (вторник), 19:00. "Сквозные идеи, концепции и стратегии репрезентации искусства в конце XX - начале XXI века: постмодернистские практики, новый консюмеризм, феминизм и новые формы социального искусства". Лектор Глеб Напреенко
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