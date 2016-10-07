Названы семь лучших Многофункциональных центров Свердловской области

7 октября 2016, 17:00

Лучшие многофункциональные центры по предоставлению гражданам государственных и муниципальных услуг названы 7 октября в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона, в этом году финал конкурса "Лучший многофункциональный центр Свердловской области" был приурочен к шестой годовщине создания МФЦ в регионе.

В этом году в различных конкурсных номинациях лучшими признаны филиалы в Серове, Ревде, Туринске, Реже, Новоуральске, а также в Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.

- В 2017 году мы увеличим количество уже существующих услуг наших министерств и ведомств, как например, Минсоцполитики, - заявил и.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко. - С точки зрения федеральных услуг со следующего года в МФЦ можно будет менять водительские права и получать заграничные и российские паспорта.

Как уточнила директор МФЦ Свердловской области Наталья Лунегова, только за 9 месяцев текущего года в филиалы многофункционального центра обратились более 2 миллионов человек, что говорит о хорошей динамике развития сети.

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