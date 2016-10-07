Куйвашев примет участие в церемонии вручения ключей от квартир в доме, построенном для дольщиков

10 октября.11:30. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии вручения гражданам ключей от квартир в новом доме, построенном для дольщиков, ставших в начале 2000-х годов жертвами мошенников и не имеющих прав требования на объекты незавершенного строительства.

Дом для обманутых дольщиков построила компания"Атомстройкомплекс", которая в 2012 году была признана победителем в конкурсе на оказание поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков в Екатеринбурге и внесенным в соответствующий реестр. По условиям конкурса застройщик обязался передать обманутым дольщикам квадратные метры, а взамен получал три земельных участка на Уктусе.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Хрустальногорская, 84, ЖК "Хрустальногорский".