Единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя регионального парламента

На состоявшемся сегодня втором этапе XXIX Конференции регионального отделения "Единой России" решено выдвинуть Людмилу Бабушкину на должность спикера Законодательного собрания Свердловской области.

Фракция "ЕР" предложит эту кандидатуру на первом заседании регионального парламента, которое состоится 11 октября 2016 года.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", на своей партконференции единороссы сегодня выбирали из двух кандидатур. Изначально для выдвижения на пост спикера были предложены Людмила Бабушкина и Михаил Клименко. В итоге тайного голосования большинство голосов получила Людмила Бабушкина. Напомним, она возглавляла региональный парламент прошлого созыва.