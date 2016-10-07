Единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя регионального парламента

7 октября 2016, 17:19

На состоявшемся сегодня втором этапе XXIX Конференции регионального отделения "Единой России" решено выдвинуть Людмилу Бабушкину на должность спикера Законодательного собрания Свердловской области.

Фракция "ЕР" предложит эту кандидатуру на первом заседании регионального парламента, которое состоится 11 октября 2016 года.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", на своей партконференции единороссы сегодня выбирали из двух кандидатур. Изначально для выдвижения на пост спикера были предложены Людмила Бабушкина и Михаил Клименко. В итоге тайного голосования большинство голосов получила Людмила Бабушкина. Напомним, она возглавляла региональный парламент прошлого созыва.

— Минувшие пять лет были очень непростыми, потому что в связи со сложной экономической и внешнеполитической ситуацией приходилось решать серьёзные задачи и находить баланс, который позволил бы не только удержать, но и развивать регион, — сказала Людмила Бабушкина. — Благодаря эффективной работе, объединяя усилия, нам это удалось сделать. Предстоящие пять лет будут ещё более сложными. Но я уверена, что вместе мы задачи, которые стоят перед региональным парламентом, реализуем.

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