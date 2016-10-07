"Автомобилист" прервал серию поражений

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" прервали затянувшуся серию игр без набранных очков, обыграв на домашнем льду "Нефтехимик" из Нижнекамска со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

В начале матча соперники обменялись голами - на шайбу Гареева гости быстро ответили результативной атакой, которую завершал Кинрейд. За пять минут до первого перерыва Андерссон вновь вывел "Автомобилист" вперёд.

Во втором периоде закрепил преимущество хозяев площадки эффектным и неожиданным для вратаря броском от борта Щемеров.

Щемеров. Для 19-летнего защитники "Автомобилиста" это первая заброшенная шайба в КХЛ