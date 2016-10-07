Перед матчем с "Нефтехимиком" Разин опасался увольнения

7 октября 2016, 22:47

После победной игры "Автомобилиста" с "Нефтехимиком" (3:2), позволившей прервать шестиматчевую серию поражений, тренер екатеринбургской команды Андрей Разин признался, что перед игрой у него возникли неприятные аналогии.

- Честно говоря, когда увидел вас перед матчем на разминке, то закралась мысль, что это же после нашей игры вас освободили, - поделился главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин с наставником "Нефтехимика" Николаем Соловьёвым. - Подумал, что сегодня алаверды может быть.

Напомним, что 28 августа Николай Соловьёв был уволен с поста главного тренера новокузнецкого "Металлурга" после поражения от "Автомобилиста" - это была самая быстрая отставка за всю историю КХЛ -  уже после третьего матча. Впрочем, опытный специалист недолго оставался безработным, уже 4 октября он возглавил "Нефтехимик". Но и с новой командой не смог взять реванш у Разина.

В Восточной конференции "Автомобилист" занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.

В следующем матче "Автомобилист" 10 октября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".

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