Теннисисты "УГМК" одержали волевую победу в первом туре Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному теннису команды «УГМК» из Верхней Пышмы на своей площадке одержала волевую победу над польским клубом «Уния» (Гданьск) со счётом 3:2.

После поражений новичка «УГМК» хорвата Андрея Гачины от играющего за «Унию» китайца Ян Вана (2:3) и Александра Шибаева от японца Каи Кониши (1:3) наша команда проигрывала со счётом 0:2, но затем совершила, казалось невозможное, добыв три очка подряд – Григорий Власов одолел ещё одного легионера «Унии» шведа Маттиаса Оверсё (3:1), Андрей Гачина в поединке с Каи Каиши восстановил равновесие, а победную для «УГМК» точку поставил Александр Шибаев, переигравший Ян Вана (3:1), причём последний сет завершился со счётом 16:14 в пользу игрока верхнепышминцев.

В другом матче группы «В», где играет «УГМК», французский «Понтуаз-Сержи» также со счётом 3:2 обыграл в родных стенах шведский «Эслёв».

В следующем туре (28 октября) «УГМК» сыграет в гостях с французским клубом.