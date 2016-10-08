Защитник "Автомобилиста" Александр Щемеров: "Может и вправду кто-то на трибуне сидел и в бубен бил..."

Шайба в ворота «Нефтехимика», заброшенная на 28-й минуте матча защитником «Автомобилиста» Александром Щемеровым лихим щелчком от борта, оказалась примечательной по двум причинам. Во-первых, по факту она оказалась для «лосей» победной и помогла прервать шестиматчевую серию без набранных очков. А в-вторых, для 19-летнего защитника «Автомобилиста» это был первый гол в Континентальной хоккейной лиге. До сих пор у воспитанника екатеринбургского хоккея, дебютировавшего в КХЛ в прошлом сезоне, было только четыре голевых передачи в полусотне сыгранных матчей.

Соблюдая традицию, Александр достал шайбу из сетки и отвёз её на скамейку запасных - на память.

После игры с Александром Щемеровым побеседовал корреспондент «ОГ».

- Конечно, чувствовалось психологическое давление, потому что проиграли до этого шесть игр подряд, и эта победа была очень нужна для нас, - поделился своими впечатлениями от игры один из её героев. - Поведя 3:1, к сожалению, в третьем периоде дали слабину, позволили сопернику сократить отрыв, поэтому получилась чуть-чуть нервная концовка. Хорошо, что всё закончилось удачно. Сейчас надо стараться обратно подниматься вверх по турнирной таблице.

- Первая заброшенная шайба в КХЛ чем запомнилась?

- Решение бросить по воротам – это было первое, что пришло в голову. Да и тренеры всегда говорят – играйте проще, если есть возможность, то добрасывайте до ворот. Так что недолго думая, бросил в сторону ворот. Да, повезло – залетела. Зажёгся красный свет. Здорово! Приятно первый раз в КХЛ забить, но в первую очередь, важно то, что этот гол помог нам выиграть и прервать проигрышную серию, взять очень важные три очка.

- Первый гол получился очень эффектным. Раньше были возможности забить или в первую очередь ваша задача защищать свои ворота?

- Конечно, главное для меня как защитника – не пропустить. Может быть, в прошлом сезоне была парочка моментов, но не хватало уверенности в себе, чтобы решить те эпизоды. Но,повторюсь, главное – защита. Надо уверенно доигрывать встречи, не расслабляться в третьем периоде.

- Партнёры по команде как-то поздравили с первой шайбой?

- Да, сказали, что молодец. Но, думаю, что этим поздравления и ограничатся. В принципе, все через это прошли.

- В серии из шести поражений было что-то общее, или у каждого проигрыша свои причины?

- Если что и объединяет эти игры, то проигранные третьи периоды, тотальное невезение. Мы создали очень много моментов, по голевым моментам переиграли практически все команды, которым проиграли, но реализация хромала. Казалось уже всё, вот они – пустые ворота, осталось только попасть, но в самый последний момент… Не знаю, может и правда кто-то на трибуне сидел и в бубен бил. Сейчас будем стараться набирать очки и развивать успех.