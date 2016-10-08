Севастополь и Дальний Восток появятся на новых купюрах 200 и 2000 рублей

На новых купюрах 200 и 2000 рублей появятся Дальний Восток и Севастополь, сообщается на сайте конкурса.

За символы Дальнего Востока (Космодром Восточный и мост на остров Русский) в итоге проголосовали 546 675 человек, а Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический) поддержали 543 858 граждан. Попавшая в финал Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет) в итоге получила 537843 голосов.

Такие результаты получились после суммирования голосов, сообщает РИА Новости. Во время телеэфира на канале "Россия 1" граждане могли повлиять на исход голосования, отправив SMS - сообщение. Затем суммировали их голоса с подданными голосами через сайт конкурса и в ходе дня открытых дверей в Банке России.

Совету директоров Банка России предстоит определить какой из двух победителей появится на купюрах в 200 рублей и 2000 рублей.

Как писала "ОГ", в конкурсе по выбору символов на новые купюры принимали участие екатеринбургские Дом Севастьянова и гостиница Исеть. По итогам второго этапа конкурса символы Екатеринбурга не попали в число финалистов. Банк России планирует выпустить новые банкноты в 2017 году.