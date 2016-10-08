В Полевском сгорело здание автосервиса

В Полевском сегодня рано утром на площади 450 кв м сгорело офисное здание, в котором находился шиномонтаж, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании на улице Магистральной поступил на пульт спасателей в 03:25 по местному времени. Огонь повредил кровлю, стены, потолочное перекрытие, пол, внутреннюю отделку, помещения шиномонтажа, расположенного на первом этаже здания.

В тушении пожара принимали участие 17 спасателей. Сотрудники МЧС справились с пламенем к 04:33 утра. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:10.