Медведев уволил главу Росмолодёжи Поспелова

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15 часов назад
Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания
Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.
16 часов назад
14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве
6 октября 2016
Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.
5 октября 2016
Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам
5 октября 2016
Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России
5 октября 2016
Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину
4 октября 2016
Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.
4 октября 2016
Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной
3 октября 2016
Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме
Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.
29 сентября 2016
Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.