Медведев уволил главу Росмолодёжи Поспелова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Сергея Поспелова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

—Освободить Поспелова Сергея Валерьевича от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи в связи с переходом на другую работу, — сообщается в документе.

Добавим, Сергей Поспелов возглавлял Росмолодёжь с 13 марта 2014 года.

Фото: vk.com/pospelovsv