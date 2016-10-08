Следователи Новоуральска возбудили дело по факту смерти пятилетней девочки от ожогов

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней жительницы Новоуральского городского округа. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, в конце сентября девочка дома опрокинула на себя чайник с кипятком и получила ожоги около 30% тела. Ребёнка отвезли в местную больницу. Поскольку состояние пострадавшей стабилизировать не удалось, медики перевели девочку в одну из больниц Екатеринбурга. Несмотря на усилия медперсонала, юная свердловчанка умерла 1 октября.

Чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии, следователи Новоуральска возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, насколько полно, качественно и своевременно девочке оказывалась медицинская помощь, а также провести судебные экспертизы. Также следователи планируют узнать условия жизни семьи, в которой воспитывался ребёнок.