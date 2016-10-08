В Екатеринбурге проходит выставка Expotravel-2016

В уральской столице 7 октября на площадке "Екатеринбург-Экспо" открылась ежегодная туристическая выставка Expotravel-2016. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В выставке принимают участие представители Чехии, Венгрии, Кипра, Израиля, Киргизии и других стран. Страной - партнёром мероприятия стала Болгария, а регионом — партнёром — Ямало - Ненецкий автономный округ.

Сама выставка разбита на тематические блоки, посвящённые оздоровительному и медицинскому туризму, а также зарубежной недвижимости. Так, гости могут пообщаться с представителями санаториев Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Алтайского края, Башкирии.

В этом году 19-я по счёту выставка Expotravel-2016 работает два дня — 7 и 8 октября.