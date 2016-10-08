Екатеринбург попал в десятку российских городов с самыми высокими ценами на жильё

Екатеринбург по итогам третьего квартала 2016 года вошёл в десятку российских городов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Данные о динамике стоимости жилья приводит портал "Мир квартир".

Эксперты портала изучили расценки на квартиры в 61 российском городе за последние три месяца. Как оказалось, за лето цены выросли в 34 населённых пунктах, в том числе и в Екатеринбурге. Квадратный метр в уральской столице подорожал на 0,8%.

В тройку городов с самыми высокими ценами на жильё вошли Москва — в столице квартиры продаются по 249 581 рублей за квадратный метр, Санкт-Петербург — 116 928 рублей, на третьем месте Сочи с показателем 85 014 рублей. При этом цены на квартиры снизились в Москве и в северной столице — на 3.2%, а в Сочи расценки поднялись на 1,1%.

Екатеринбург по цене "квадрата" занял шестое место. В уральской столице жильё продаётся 69893 рублей за квадратный метр, а в среднем квартира стоит 4084474 рублей.

Самые низкие цены на квадратный метр зафиксированы в Магнитогорске (30885 рублей), Махачкале (33855 рублей) и Новокузнецке (36169 рублей). Также в число городов с самыми низкими ценами на квадратный метр вошли Нижний Тагил ( 37963 рублей), Брянск (36689 рублей), Ставрополь (39672 рублей) и Челябинск (40896 рублей).