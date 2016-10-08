Водоканал назвал район Екатеринбурга с самой чистой водой

8 октября 2016, 14:13

Октябрьский район Екатеринбурга стал лидером сентябрьского рейтинга по качеству воды в городе. Об этом сообщает МУП "Водоканал" уральской столицы.

Специалисты исследовали пробы из распределительной сети (до ввода в дом) по нескольким параметрам. Учитываются показатели, в частности: марганец, железо, "окисляемость перманганатная" (показатель, который характеризует степень загрязнения воды органическими соединениями), цветность, микробиологические и вирусологические показатели.

Так, в Октябрьском районе были зафиксированы самые низкие показатели по содержанию марганца и железа. Значение показателя "марганец" составило 0,044 мг на литр при норме 0,5 мг, а железа — 0, 135 мг на литр при допустимом нормативе 0,3 мг, что ниже среднегородских данных.

Самое низкое в Екатеринбурге значение показателя "окисляемость перманганатная" специалисты зафиксировали в Орджоникидзевском районе — 3,51 мг кислорода на литр при номе 5 мг кислорода на литр. По показателю "цветность" лучшим стал Железнодорожный район — 10,96 град при норме 20,00 и среднегородском значении 11,82. По микробиологическим и вирусологическим показателям во всём городе зафиксированы нулевые значения.

Как отметили в пресс-службе, разница в показателях качества питьевой воды между районами зависит от удалённости территории от фильтровальных станций. Также на качество воды влияет состояние внешних сетей и оборудование квартальных насосных станций.

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