"Синара" одержала волевую победу над "Тюменью"

Екатеринбургская «Синара» одержала волевую победу 5:3 в Тюмени над одним из самых своих принципиальных соперников по мини-футбольной суперлиге.

Гости открыли счёт (забил Тимощенков), «Тюмень» ответила голами Ивана Бахура и Андрея Соколова – 2:1 в пользу хозяев после первого тайма. После перерыва была жёсткая игра – за девять минут второй половины матча обе команды набрали по пять фолов. «Синара» больше владела мячом, вынуждала соперника ошибаться и нарушать правила.

Два гола екатеринбуржцы забили со стандартов – Николай Шистеров с 10-метрового и Константин Агапов с 6-метрового штрафного удара. Лучший бомбардир «Тюмени» Андрей Соколов счёт сравнял.

Исход встречи в пользу гостей предопределили голы в концовке, забитые Константином Агаповым на 49-й минуте и Никитой Фахрутдиновым (в пустые ворота) на 50-й. Завтра между этими командами состоится второй матч.