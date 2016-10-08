"Синара" одержала волевую победу над "Тюменью"

8 октября 2016, 15:24

Екатеринбургская «Синара» одержала волевую победу 5:3 в Тюмени над одним из самых своих принципиальных соперников по мини-футбольной суперлиге.

Гости открыли счёт (забил Тимощенков), «Тюмень» ответила голами Ивана Бахура и Андрея Соколова – 2:1 в пользу хозяев после первого тайма. После перерыва была жёсткая игра – за девять минут второй половины матча обе команды набрали по пять фолов. «Синара» больше владела мячом, вынуждала соперника ошибаться и нарушать правила.

Два гола екатеринбуржцы забили со стандартов – Николай Шистеров с 10-метрового и Константин Агапов с 6-метрового штрафного удара. Лучший бомбардир «Тюмени» Андрей Соколов счёт сравнял.

Исход встречи в пользу гостей предопределили голы в концовке, забитые Константином Агаповым на 49-й минуте и Никитой Фахрутдиновым (в пустые ворота) на 50-й. Завтра между этими командами состоится второй матч.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

7 часов назад

ХК "Автомобилист" одержал победу над гостями из Нижнекамска
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» на домашней арене 7 октября прервал серию поражений, одержав победу над клубом «Нефтехимик» из Нижнекамска.

6 октября 2016

Мужской баскетбол: в Ревде собрали чемпионский состав
На этой неделе два клуба из Свердловской области стартуют в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги — второго по рангу турнира после Единой лиги ВТБ

6 октября 2016

Протокол на 07.10.2016 года
Протокол на 07.10.2016

6 октября 2016

Андрей Разин предложил команде написать письмо в «Битву экстрасенсов»
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл шестой матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ

6 октября 2016

Баскетболисты "Урала" обыграли "Купол-Родники" в стартовом матче сезона
"Урал" одержал волевую победу в стартовом матче сезона.

5 октября 2016

«Мои главные футбольные кумиры — дети»
наши люди

4 октября 2016

Протокол на 05.10.2016 года
Протокол на 05.10.2016 года

4 октября 2016

Наши ожидания – наши проблемы?
Хоккейный клуб «Автомобилист» начал домашнюю серию игр с поражения от казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. Это шестое поражение в семи последних встречах. И такая ситуация становится для екатеринбургской команды традицией: уже второй сезон подряд, отлично начав турнир, «шофёры» начинают сбавлять. О причинах такой уже стабильной нестабильности мы спросили главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.

4 октября 2016

Александр Шибаев на Кубке мира не попал в плей-офф
В квалификационном турнире розыгрыша Кубка мира по настольному теннису, который проходил в Саарбрюккене (Германия), игрок клуба «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев занял последнее третье место в своей группе и выбыл из турнира.

4 октября 2016

"УГМК" опять чемпион? Не факт...
1 октября стартовал чемпионат России по баскетболу, в котором екатеринбургская команда "УГМК" будет отстаивать титул сильнейшей команды страны, принадлежащий ей с 2009 года.

Последние новости
Что было раньше