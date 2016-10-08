"Урал-2" - чемпион третьей лиги России

Футбольный клуб "Урал-2" одержал важнейшую домашнюю победу над "Шахтером" из Коркино со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Андрея Данилова стали чемпионами третьей лиги России по футболу.

Матч выдался для "шмелей" тяжёлым. В первом тайме подопечные Андрея Данилова действовали уверенно, больше контролировали мяч и заслуженно повели в счёте: отличился Александр Кашкаров.

Во втором тайме "Урал-2" действовал по счёту, давая гостям больше возможностей для атак. Однако под занавес матча Александр Соболев точным ударом с одиннадцатиметровой отметки сделал счёт 2:0 и снял все вопросы о победителе.

Несмотря на окончание первенства, сезон для екатеринбургской команды не завершён. Впереди ответная игра против "Тюмени" в полуфинале Кубка РФС. Первый матч закончился со счётом 1:1.