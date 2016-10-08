Минздрав включил программу "Земский доктор" в проект бюджета Фонда ОМС

Министерство здравоохранения включило в проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2017 -2019 годы финансирование программы "Земский доктор". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечает министерство, специалисты при рассчёте бюджета ФФОМС исходили из численности граждан, застрахованных в системе обязательного медстрахования. По данным на 1 апреля 2016 года в эту систему входят 146,5 млн человек.

— Согласно проекту общий объем доходов бюджета Федерального фонда в 2017 году составит 1 692,0 млрд. рублей, в 2018 году — 1 758,4 млрд. рублей, в 2019 — 1 817,3 млрд. рублей, — отметили в Минздраве.

Что касается расходов, то представители министерства в 2017 году за счёт субвенций планируют дополнительно включить в них финансирование четырёх методов высокотехнологичной медицинской помощи.

Минздрав отдельно включил финансирование программы "Земский доктор". По ней с 2012 года компенсационные выплаты получили 20,3 тыс медиков. Как сообщает "Российская газета", в 2017 году на компенсации медработникам, уезжающим жить и работать в сельскую местность, выделено 3,2 млрд рублей.