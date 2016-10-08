Медведев поручил подготовить и реализовать проект "Энерджинет"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить реализацию проекта "Энерджинет". Об этом 8 октября сообщает российский кабмин.

Заседание президиума Совета прошло 28 сентября, а по его итогам были приняты решения и даны поручения. Так, был одобрен план мероприятий ("дорожная карта") "Энерджинет"Национальной технологической инициативы — создание "умных" электрических сетей.

Медведев поручил рабочей группе "Энерджинет", Минэнерго, Минобрнауки до 20 декабря 2016 года представить в Межведомственную рабочую группу проекты "дорожной карты" "Энерджинет" для реализации в 2017 - 2018 годах. Минэнерго , Минэкономразвития и ФАС России вместе с рабочей группой "Энерджинет" и заинтересованными компаниями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 1 июня 2017 года поручено представить правительству предложения по модели розничного рынка электроэнергии с применением интеллектуальных распределительных электрических сетей и иного оборудования.

Минфину России и Минэкономразвития совместно с Внешэкономбанком и проектным офисом Национальной технологической инициативы поручено до 25 октября 2016 года представить кабмину предложения по созданию финансовых инструментов для получения ссуды с льготной ставкой проектов по опытному и промышленному внедрению решений в сфере интеллектуальной энергетики.

Также председатель правительства поручил Минэнерго и Минпромторгу вместе с корпорацией "Росатом" и организациями ТЭК до 17 марта 2017 года разработать и представить правительству программу внедрения опытных образцов технологий интеллектуальной энергетики, в том числе созданных в рамках проектов "Энерджинет".