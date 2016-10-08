Владимир Масленников стал вторым на Кубке мира по стрельбе

Призёр Олимпийских игр по пулевой стрельбе свердловчанин Владимир Масленников завоевал серебряную медаль на Кубке мира, проходящем в Болонье.

Стрелок из Лесного в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров уступил лишь представителю Венгрии Петеру Сиди. Замкнул тройку призёров иранец Хоссейн Багери.

Ещё один призёр Олимпиады Сергей Каменский занял лишь пятое место.

Напомним, что в конце сентября бронзовый призёр Олимпиады в Рио Владимир Масленников стал чемпионом России в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.