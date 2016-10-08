6 романов вошли в шорт-лист премии "Русский букер-2016"

8 октября 2016, 22:48

Объявлен короткий список "Русского Букера". Представляем книги, которые будут бороться за главный приз.

"Крепость" Петра Алешковского. Главный герой произведения - археолог Иван Мальцов. Он ведёт раскопки в старинном русском городке и бросается на спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение. 

"Поклонение волхвов" Сухбата Афлатуни. Сложная семейная и любовная драма накладывается в романе на драму страны, перешедшей от монархии к демократии и красному террору.

"Люди августа" Сергея Лебедева. В романе сентиментальное путешествие по постсоветским просторам оборачивается то семейной хроникой, то плутовским романом. Мужская проза: умная, политизированная и пристрастная

"И нет им воздаяния" Александра Мелихова - грандиозная эпопея о русской истории XX века.

"Мягкая ткань: Батист. Сукно" Бориса Минаева - вторая часть дилогии «Мягкая ткань». События столетней давности активно рифмуются автором с проблемами нынешней эпохи, а частная жизнь обычных людей оказывается под прицелом истории. Революционные солдаты и вожаки крестьянских армий, следователи НКВД и поэты, дантисты и армейские пекари – все они образуют «мягкую ткань» жизни, которую пытаются рвать на части войны и революции.

"Зимняя дорога" Леонида Юзефовича это документальный роман, рассказывающий о походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922–1923 годах. В центре книги трагическое противостояние белого генерала-поэта и красного командира-анархиста среди якутских снегов, история их жизни, любви и смерти.

В состав жюри 2016 года вошли: прозаик и критик Алиса Ганиева, критик, филолог, поэт Владимир Козлов, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Светлана Тарасова, филолог, профессор РГГУ Давид Фельдман.

Лауреат "Русского Букера" получит 1,5 млн руб., каждый финалист - по 150 тыс. руб. Кроме того, одному из финалистов вручат грант на перевод его произведения на английский язык и последующее издание в Великобритании. Сумма гранта составляет 750 тыс. руб.

Имя лауреата будет названо 1 декабря.

Премия "Русский Букер" вручается с 1992 года.

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