В Первоуральске следователи начали проверку после гибели трёх человек

Следователи Первоуральска начали проверку по факту гибели троих мужчин в двух пожарах. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Обе трагедии произошли утром 8 октября. Сообщение о первом происшествии поступило около пяти утра. В посёлке Билибмай на улице Кирова сгорел дом. При тушении были обнаружены два обгоревших тела. По предварительным данным, в доме находились четверо мужчин, злоупотреблявших спиртным. Они хотели на кухне сварить картошку, включили электрическую плиту, оставили на ней кастрюлю и уснули.

—Когда дом загорелся, двое мужчин проснулись и успели спастись, а двое других погибли — их тела впоследствии были обнаружены со следами сильного обгорания, — рассказали в ведомстве.

Пожар, по одной из версий, мог начаться из-за неисправности плиты или нарушения правил использования электроприборов.

Спустя два часа поступило второе сообщение о пожаре — горела шпалоремонтная мастерская по улице Сантехизделий. Спасатели, потушив здание, нашли сильно обгоревшее тело мужчины.

Как отмечают следователи, в обоих случаях на телах троих погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. Тем не менее, для установления точной причины смерти их тела отправили на судмедэкспертизу.