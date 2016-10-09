В библиотеке им. Белинского отметят день рождения Джона Леннона
9 октября 2016, 09:27
9 октября. 15:00. В арт-гостиной библиотеки им. Белинского пройдёт видео - виниловая вечеринка по случаю 76-го дня рождения Джона Леннона.
Программа:
- Фильм Рона Ховарда "Eight Days A Week – The Touring Years"
- Выставка "Джон Леннон на виниле, в цифре и на бумаге"
- Презентация нового Битлз - календаря на 2017 год.
- Сюрпризы от музыкантов, друзей Уральского Битлз клуба.
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