В библиотеке им. Белинского отметят день рождения Джона Леннона

9 октября 2016, 09:27

9 октября. 15:00. В арт-гостиной библиотеки им. Белинского пройдёт видео - виниловая вечеринка по случаю 76-го дня рождения Джона Леннона.

Программа:

  • Фильм Рона Ховарда "Eight Days A Week – The Touring Years"
  •  Выставка "Джон Леннон на виниле, в цифре и на бумаге"
  •  Презентация нового Битлз - календаря на 2017 год.
  • Сюрпризы от музыкантов, друзей Уральского Битлз клуба.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше