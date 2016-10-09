Сборная России по футболу сегодня проводит матч с командой Коста-Рики

Сборная России сегодня вечером, 9 октября, проведёт на новом стадионе Краснодара матч с командой Коста-Рики. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Тренерский штаб сборной включил в заявку троих свердловчан — Олега Шатова, Игоря Смольникова, выступающих за ФК "Зенит", и игрока "Рубина" Максима Канунникова. Также в команду вошёл бывший полузащитник ФК "Урал" Александр Ерохин. В заявку сборной Коста-Рики попал полузащитник Ельцин Техеда ("Лозанна" Швейцария). Поединок будет обслуживать бригада судей из Узбекистана.

Примечательно, матч с Коста-Рикой в Краснодаре станет первым в истории современной сборной России. Команда СССР встречалась с этой сборной в 1990 году в рамках международного турнира "Кубок Мальборо" в Лос-Анжелесе. Поединок завершился в пользу советских футболистов со счётом 2:1.

Трансляция матча начнётся в 19:00 по местному времени на "Первом" канале.