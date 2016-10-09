Екатеринбургские шахматисты завоевали серебро чемпионата России по блицу

Шахматный клуб "Малахит" из Екатеринбурга завоевал серебро чемпионата России по блицу (быстрым шахматам). Об этом сообщает федерация шахмат Свердловской области.

Российское первенство проходило в Сочи с 1 по 8 октября. Среди мужчин лучший из свердловчан Матвей Щербин стал 74-м, в зачёте ветеранов екатеринбуржцы Александр Лысенко и Людмила Саунина заняли соответственно восьмое и седьмое места.

В последнем виде программы уральские шахматисты завоевали награду. В мужском турнире приняли участие 23 коллектива. Победу с результатом 26 очков одержал клуб "Москва". Екатеринбуржский "Малахит" отстал от представителей столицы на один балл и занял второе место.

В 15 матчах свердловчане одержали 12 побед, один раз сыграли вничью и два раза проиграли.Бронзу завоевал клуб "Дасмар"из Красноярского края.