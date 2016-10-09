Транспортники перенесли конечную остановку двух автобусов в Екатеринбурге

Транспортники уральской столицы перенесли конечный пункт автобусов №85 и №95 с кольца "Института связи" на остановку "Радиоколледж". Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По-новому автобусы №85 ("Институт связи— посёлок Медный") и №95 ("Институт связи — озеро Чусовское") начнут ходить в понедельник, 10 октября. Остановку перенесли для безопасности пассажиров.

— Решение о переносе конечного пункта принято в связи с многочисленными жалобами пассажиров на автомобилистов, массово оставляющих машины на разворотном кольце "Института связи" и тем самым затрудняющих проведение безопасной посадки пассажиров. Теперь автобусы, следующие от "Радиоколледжа", будут забирать и высаживать людей на улице Репина, где расположена остановка маршрута № 21,—отметили в мэрии города.

Кроме того, с 10 октября в связи с уменьшением числа пассажиров автобусы №85 и 95 переходят на зимнее расписание.

Карта: 2Gis