Путин: в стране ожидается лучший урожай за всю историю современной России

9 октября 2016, 12:38

В 2016 году в России ожидается лучший за всю историю современной страны урожай зерна — порядка 115 млн тонн пшеницы, а государство продолжит помогать аграриям. Об этом сообщил в поздравительной телеграмме работникам сельского хозяйства президент России Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил аграриев за напряжённый и созидательный труд, богатый урожай и высокие результаты, которыми гордится Россия. Путин отметил, что агропромышленный комплекс — это один из локомотивов развития экономики страны.

—В текущем году мы ожидаем лучший за всю историю современной России урожай зерна – порядка 115 миллионов тонн. Наша страна заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Отмечу хорошую динамику роста и в других ключевых секторах АПК. Словом, российское сельское хозяйство на подъёме, и государство продолжит оказывать широкую поддержку отрасли, тем, кто хочет работать на земле и добиваться успеха. Конечно, особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей, обустройству сельских территорий, созданию здесь современной социальной инфраструктуры.

Уверен, наши производители могут не только в полном объёме обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания: у нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире, —говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности счастья, здоровья, благополучия и новых достижений.

Добавим, Свердловская область входит в двадцатку лучших регионов России по производству сельхозпродукции, а в Уральском федеральном округе наш регион по этому показателю занимает второе место. Глава региона Евгений Куйвашев, поздравляя тружеников с праздником, отметил, что их профессионализм позволяют успешно решить задачи по обеспечению уральцев качественными продуктами питания. 

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