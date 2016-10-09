Экс-руководитель Росмолодёжи Поспелов возглавил аппарат Госдумы

Бывший руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Сергей Поспелов возглавил аппарат Государственной Думы. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе нижней палаты российского парламента.

Как следует из информации на сайте, 36-летний Сергей Поспелов 7 октября был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Госдумы. С этого же дня он приступил к работе в парламенте.

Ранее, в течение четырёх лет, аппарат Госдумы возглавляла Джахан Поллыева.

Напомним, председатель правительства России Дмитрий Медведев 7 октября отправил в отставку Сергея Поспелова по причине его перехода на другую работу.

Фото: vk.com/pospelovsv