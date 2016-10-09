Вице-премьер Рогозин представил робота-космонавта

Заместитель председателя правительства России и глава наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил робота, которого планируют пустить в космос в качестве члена экипажа корабля. О будущем "космонавте" политик рассказал на своей странице в Facebook.

—"Разорванная в клочья страна" создаёт робота — члена экипажа орбитального корабля. Поручил Фонду перспективных исследований совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. С.П. Королёва адаптировать данную работу для участия в экспедиции перспективного пилотируемого корабля. Под этот проект будет сформировано КБ молодых учёных под руководством генконструктора по пилотируемым программам Е. А. Микрина, — написал Дмитрий Рогозин.

По словам политика, робот может самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи.

Как сообщает РИА Новости, робота зовут ФЁДОР — финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований (Final Experimental Demonstration Object Research). Планируется, что к 2021 году робота адаптируют в новому кораблю, а затем начнутся лётные испытания.