На Среднем Урале днём похолодает до -1 и пройдёт снег

В Свердловской области к середине предстоящей недели днём похолодает до — 1 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 10 октября, ночью ожидается -3...+2 градуса по Цельсию, а днём — от +1 до +6 градуса по Цельсию, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северный, 4-9 м/с. На следующий день в ночные часы похолодает до -4...+1 градуса по Цельсию, днём — до -1...+4 градусов по Цельсию, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с.

В середине недели, 12 октября, ночью похолодает до 0...-5 градусов по Цельсию, днём ожидается -1...+4 градуса по Цельсию, переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. Ветер северный, 3-8 м/с.

В регионе ночью и утром в отдельных районах на дорогах возможна гололедица.