В Свердловской филармонии состоится концерт"Парад романтиков"
9 октября 2016, 15:53
11 и 12 октября. 18:30.Свердловская государственная филармония представляет концерт "Парад романтиков".
Компанию уральским музыкантам составят пианист-виртуоз, победитель 50-ти международных конкурсов Александр Яковлев и дирижёр Алексей Доркин.
Программа концерта:
- Берлиоз. Ракоци-марш
- Лист. "Пляска смерти" для фортепиано с оркестром
- Лист. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
- Бизе. Музыка к драме А. Доде "Арлезианка" (фразменты)
- Россини. Увертюра к опере "Вильгельм Телль"
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать