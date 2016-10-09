В Свердловской филармонии состоится концерт"Парад романтиков"

9 октября 2016, 15:53

11 и 12 октября. 18:30.Свердловская государственная филармония представляет концерт "Парад романтиков". 

Компанию уральским музыкантам составят пианист-виртуоз, победитель 50-ти  международных конкурсов Александр Яковлев и дирижёр Алексей Доркин.

Программа концерта:

  • Берлиоз. Ракоци-марш
  • Лист. "Пляска смерти" для фортепиано с оркестром
  • Лист. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
  • Бизе. Музыка к драме А. Доде "Арлезианка" (фразменты)
  • Россини. Увертюра к опере "Вильгельм Телль"
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