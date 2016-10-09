"Синара" снова одержала волевую победу в Тюмени

В повторном матче в гостях с «Тюменью» мини-футбольная «Синара» из Екатеринбурга снова выиграла, уступая в счёте по ходу матча.

Игрок хозяев Максим Конов в первом тайме (на 11-й минуте) открыл счёт. Вскоре после перерыва (28-я минута) Павел Чистополов восстановил равновесие, а за четыре минуты до конца матча Валерий Дёмин принёс победу «чёрно-белым» - 2:1.

«Синара» набрала 10 очков в четырёх матчах и по потерянным на старте чемпионата очкам лидирует в турнире вместе с «Диной».

22 и 23 октября «Синаре» предстоит провести ещё два матча в гостях – в Югорске с «Газпромом-Югрой».