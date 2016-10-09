Пилоты устроили воздушный бой над парком им. Маяковского в Екатеринбурге

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге сегодня, 9 октября, пилоты устроили воздушный бой, сообщает портал E1.ru.

На "Осенний раздолбай 2016" приехали спортсмены со всей России и запустили в небо маленькие копии самолётов времён Великой Отечественной войны. Над парком сражались советские и иностранные самолёты. Пилотам, чтобы выиграть бой, нужно было срезать своим самолётом пятиметровую ленту или протаранить машину соперника. Крылатые участники под управлением своих пилотов показывали фигуры высшего пилотажа, обрезали ленты и иногда приземлялись далеко от места боя.

Зрители снимали миниатюрное шоу на мобильные и телефоны и восторгом наблюдали за зрелищем.

Также в ЦПКиО сильнейшего выявляли дроны (беспилотные летательные аппараты). Пилоты управляли техникой при помощи виртуальных очков либо пульта. Дроны должны были на скорость пролететь сквозь ворота. Зрители могли на мониторе увидеть гонку дронов глазами пилотов.

Фото: E1.ru