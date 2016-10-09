В Турции при взрыве погибли 18 человек

В результате теракта в турецком городке Шемдинли погибли 18 человек и 27 граждан получили ранения, сообщает ТАСС.

Взрыв произошёл сегодня утром, 9 октября. В результате ЧП на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной до шести метров. Жертвами теракта стали 10 военнослужащих и восемь гражданских лиц.

Как отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, организаторы использовали для взрыва машину с 4-5 тоннами взрывчатки.

К совершению теракта причастны члены Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает "Российская газета" со ссылкой на турецкое военное ведомство. На эту организацию указывает то, как был совершён теракт. Члены РПК взрывают заминированные автомобили рядом с полицейскими участками и воинскими частями.