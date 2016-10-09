Сборная России на последних минутах уступила Коста-Рике

9 октября 2016, 19:58

Сборная России по футболу провела очередной товарищеский матч. На новом стадионе в Краснодаре россияне уступили Коста-Рике - 3:4.

В стартовом составе нашей национальной команды вышли два свердловчанина: Олег Шатов и Игорь Смольников. Также с первых минут на поле появился экс-игрок "Урала" Александр Ерохин.

Начало выдалось для нашей сборной ужасающим. Уже к 29-ой минуте подопечные Станислава Черчесова проигрывали 0:2. Александр Самедов с передачи Олега Шатова один мяч отквитал, однако костариканцы ушли на перерыв с преимуществом в два мяча: Василий Березуцкий срезал мяч в свои ворота.

В перерыве Станислав Черчесов нашёл нужные слова. Россияне заиграли более агрессивно и смогли не только сократить отставание, но и вовсе счёт сравнять. Оба гола забил нападающий "Зенита" Артём Дзюба.

Однако костариканцы всё же вырвали победу: уже в компенсированное время Хоэль Кэмпбелл реализовал пенальти за фол Березуцкого. Как итог - победа Коста-Рики со счётом 4:3.

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