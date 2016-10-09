"Спутник" в Санкт-Петербурге проиграл по буллитам

Хоккеисты "Спутника" в третьем матче выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ проиграли по буллитам в Санкт-Петербурге команде "СКА-Нева" - 3:4.

Счёт открыли хозяева - отличился лучший снайпер ВХЛ Святослав Гребенщиков (03.38). Не прошло и трёх минут, как нападающий "Спутника" Вадим Кравченко восстановил равенство. Во второй 20-минутке игра шла примерно равная, лучше своими моментами распорядились тагильчане - Алексей Князев (23.36) и Константин Фомичёв (36.04), и на второй перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу "Спутника".

В третьем периоде хозяева устроили штурм ворот Сергея Денисова - 29 бросков, из них 22 в створ. Для сравнения - тагильчане смогли бросить по воротам соперника всего шесть раз, все броски пришлись в створ ворот, но ни один из них не достиг цели. Спас петербуржцев от поражения в основное время "дубль" Альбрта Конозова - сначала он реализовал большинство, а затем за 1.58 до конца третьего периода сделал счёт 3:3.

Минуту из пяти дополнительных "Спутник" имел численное преимущество в одного игрока, но реализовать его не смог. Овертайм победителя не выявил. Серия послематчевых буллитов не затянулась - игроки команды "СКА-Нева" обе попытки реализовали, бросок тагильчанина Евгения Гасникова парировал вратарь петербуржцев, а Вадим Кравченко не попал в створ ворот.

"Спутник" набрал 20 очков в десяти матчах и занимает 6-е место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.

17 октября тагильчане в Нижнем Тагиле принимают команду "Сарыарка" из Караганды.