Вячеслав Володин распределил обязанности между своими замами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распределил обязанности между своми восемью заместителями.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков станет представлять позицию депутатов в комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности. Его коллега Иван Мельников будет представлять Госдуму в Совете Федерации.

Сфера ответственности вице-спикера Владимира Васильева — взаимодействие с Верховным судом РФ и Генпрокуратурой, Ирины Яровой — деятельность Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России, Петра Толстого — сотрудничество с Европарламентом и Еврокомиссией, Игоря Лебедева — контакты с Парламентской конференцией Балтийского моря и Конференцией парламентариев Арктического региона, Сергея Неверова — сотрудничество с законодательными органами Японии и Индии, Ольги Епифановой — взаимодействие с межпарламентскими организациями Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Азии.