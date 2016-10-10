Мокрый снег и дожди ожидаются в Свердловской области в начале недели

Начало недели на Среднем Урале не принесёт каких-либо изменений в уже установившейся прохладной и сырой погоде. Ближайшие три дня сохранится облачная с прояснениями погода, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили "Областной газете" в Уральском гидрометеоцентре. На дорогах Свердловской области, особенно в ночные часы, возможна гололедица.

Дневные температуры к середине недели зафиксируются на уровне -1 ... +4 °С, ночью будет ещё холоднее, до -1 ...-3 °С, местами до -5 °С. В то же время дневные плюсовые температуры пока не позволят установиться снежному покрову.

Понижение температуры и осадки в виде снега связаны с движением воздушных масс: в начале недели будет преобладать умеренный северный и северо-восточный ветер скоростью до 4-9 м/с.