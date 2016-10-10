Мокрый снег и дожди ожидаются в Свердловской области в начале недели

10 октября 2016, 10:13

Начало недели на Среднем Урале не принесёт каких-либо изменений в уже установившейся прохладной и сырой погоде. Ближайшие три дня сохранится облачная с прояснениями погода, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили "Областной газете" в Уральском гидрометеоцентре. На дорогах Свердловской области, особенно в ночные часы, возможна гололедица.

Дневные температуры к середине недели зафиксируются на уровне -1 ... +4 °С, ночью будет ещё холоднее, до -1 ...-3 °С, местами до -5 °С. В то же время дневные плюсовые температуры пока не позволят установиться снежному покрову.

Понижение температуры и осадки в виде снега связаны с  движением воздушных масс: в начале недели будет преобладать умеренный северный и северо-восточный ветер скоростью до 4-9 м/с.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

8 октября 2016

Уходящая уральская осень
На Среднем Урале в ближайшие дни ухудшится погода и выпадет первый снег, а на дорогах появится гололедица. Свердловчане успевают наслаждаться последними тёплыми днями уходящей осени.

8 октября 2016

В столице Урала появилось централизованное отопление
В 1962 году была введена в строй уникальная по своей протяжённости (21,7 километра) тепломагистраль М1 от Среднеуральской ГРЭС до Свердловска. Благодаря этому в областной столице появилось централизованное отопление.

7 октября 2016

Очереди уходят в прошлое
Почтовые отделения области ждёт масштабная модернизация

7 октября 2016

Почтовики доставили речными маршрутами более 18 тонн грузов
За период речной навигации по рекам Сосьва и Тавда сотрудники Свердловского филиала Почты России выполнили 35 рейсов в отдалённые населённые пункты Гаринского и Таборинского районо

7 октября 2016

Почтальон из Нижних Серёг победила в конкурсе «Подписка «ОГ»-2017»
За месяц женщина подписала на социальную версию газеты с тематическими вкладками 50 человек

7 октября 2016

Теперь на почте работают не только почтальоны, но и курьеры
Первые участки курьерской доставки (УКД) от Почты России начали работу в городах Свердловской области

7 октября 2016

Герои России – на почтовых марках
В рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышли две марки с изображением генерал-майора Николая Скрыпника и подполковника Марка Евтюхина

7 октября 2016

Верю — не верю: мифы о Поднебесной
В сентябре этого года журналисты «ОГ» по приглашению Генконсульства КНР в Екатеринбурге съездили в Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем он живёт сегодня. В этом материале мы постараемся подтвердить или опровергнуть самые популярные мифы о Поднебесной.

7 октября 2016

Лучшая акушерка области работает в Краснотурьинске
В Свердловской области подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства «Славим человека труда!». В номинации «Лучшая акушерка» победила старшая акушерка Краснотурьинской городской больницы Кристина Манапова.

7 октября 2016

Названы лучшие школы области для детей-инвалидов
Школу №58 в Новоуральске признали лучшей в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В нём приняли участие 16 образовательных учреждений.

Последние новости
Что было раньше