Украина задержала "российского шпиона", работавшего на ГРУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ровно агента Главного разведуправления Минобороны РФ. Как следует из официального сообщения ведомства, мужчина, являясь гражданином Украины, постоянно проживал в России и приехал на родину в начале октября. По мнению представителей украинских спецслужб, задержанный - агент российской разведки.

В официальном сообщении СБУ говорится о том, что "шпиону" был передан флеш-накопитель с информацией, в обмен на которую он обещал "завербованному" офицеру штаба сухопутных войск ВСУ материальное вознаграждение и российское гражданство.

Отметим, задержание "российского шпиона" произошло буквально через несколько дней после того, как ФСБ задержала в Москве украинского гражданина Романа Сущенко: тогда ведомство сообщило, что полковник Главного управления разведки МО Украины, работавший под видом журналиста, собирал информацию о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.