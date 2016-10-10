Свердловские единороссы изменили состав политсовета

На втором этапе XXIX Конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" была произведена ротация состава политического совета этого отделения "ЕР".

Судя по информации, размещённой на сайте "ЕР", из этого органа выведены:

глава Ирбита Геннадий Агафонов,

врач Свердловского областного клинического госпиталя ветеранов войн Виктор Башков,

работник Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Вальмир Галимов,

секретарь Рефтинского местного отделения "ЕР" Владимир Калугин,

глава Заречного Василий Ланских,

секретарь Качканарского местного отделения "ЕР" Наил Касимов,

глава Берёзовского Евгений Писцов,

секретарь Красноуральского местного отделения "ЕР" Светлана Рафеева,

секретарь Полевского местного отделения "ЕР" Эдуард Селецкий,

директор АНО по содействию в получении социальных гарантий "Гражданский корпус" Сергей Смирнов,

секретарь Малышевского местного отделения "ЕР" Валерий Хомутов,

глава Алапаевска Стенислав Шаньгин.

Их места в политсовете заняли: