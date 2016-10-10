Свердловские единороссы изменили состав политсовета
10 октября 2016, 11:08
На втором этапе XXIX Конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" была произведена ротация состава политического совета этого отделения "ЕР".
Судя по информации, размещённой на сайте "ЕР", из этого органа выведены:
- глава Ирбита Геннадий Агафонов,
- врач Свердловского областного клинического госпиталя ветеранов войн Виктор Башков,
- работник Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Вальмир Галимов,
- секретарь Рефтинского местного отделения "ЕР" Владимир Калугин,
- глава Заречного Василий Ланских,
- секретарь Качканарского местного отделения "ЕР" Наил Касимов,
- глава Берёзовского Евгений Писцов,
- секретарь Красноуральского местного отделения "ЕР" Светлана Рафеева,
- секретарь Полевского местного отделения "ЕР" Эдуард Селецкий,
- директор АНО по содействию в получении социальных гарантий "Гражданский корпус" Сергей Смирнов,
- секретарь Малышевского местного отделения "ЕР" Валерий Хомутов,
- глава Алапаевска Стенислав Шаньгин.
Их места в политсовете заняли:
- председатель Думы Махнёвского муниципального образования Игорь Авдеев,
- заместитель управляющего Восточным управленческим округом Сергей Араптанов,
- глава Камышловского муниципального района Евгений Баранов,
- глава Ачита Дмитрий Верзаков,
- заместитель главы Таборинского муниципального района Валентина Владимирова,
- заместитель директора по развитию ООО "Бим-Сервис" Ольга Глацких,
- глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев,
- председатель Слободо-Туринского муниципального района Елена Ермакова,
- главный инженер ОАО "Сафьяновская медь" Иван Карташов,
- глава Полевского Александр Ковалев,
- гендиректор Белоярской фабрики асбокартонных изделий Игорь Лаврентьев,
- глава посёлка Уральский Игорь Сыропятов.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
7 октября 2016
Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания
Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.
7 октября 2016
14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве
6 октября 2016
Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.
5 октября 2016
Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам
5 октября 2016
Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России
5 октября 2016
Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину
4 октября 2016
Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.
4 октября 2016
Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной
3 октября 2016
Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме
Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.
29 сентября 2016
Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.