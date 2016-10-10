У Кремля нет оснований отменять встречу Путина и Олланда в Париже

Несмотря на слова президента Франции Франсуа Олланда о полезности предстоящей встречи в Париже с Владимиром Путиным, никаких оснований для отмены переговоров нет. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Мы никакой официальной информации на этот счёт не имеем, продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце, - приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости. - Иной информации от наших французских коллег мы не имеем. Из этого и исходим.

Отметим, о предстоящих 19 октября переговорах глав государств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 6 октября на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро. Темой встречи должна была стать ситуация в Сирии и на Украине. Кроме того, в программе визита Владимира Путина в Париж - открытие российского культурного центра.

Франсуа Олланд подверг сомнению целесообразность обсуждать с Владимиром Путиным сирийский вопрос после того, как Россия заблокировала в Совете безопасности ООН французский проект резолюции по урегулированию в Сирии. Среди требований резолюции, в частности, было введение запрета полётов над Алеппо, что в корне не устраивало Россию - данное условие являлось главной помехой для нанесения ударов по террористам.