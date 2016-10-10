Главный ледовый городок в Екатеринбурге будет стоить почти 20 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга разместила объявление о проведении открытого конкурса на оказание услуг по по организации и техническому обеспечению новогоднего Ледового городка. Начальная (максимальная) цена контракта —19,9 млн рублей.

Эскиз Ледового городка. Источник: документация конкурса.

Согласно конкурсной документации, работы начнутся 14 ноября с установки деревянного забора и должны быть закончены к 25 декабря. Принимать посетителей Ледовый городок будет с 29 декабря, а с 23 января начнётся его демонтаж.

Как сообщалось ранее, главной темой Ледового городка станут произведения Корнея Чуковского, 135-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2017 году. Конкурсная документация предусматривает создание девяти скульптурных ледовых композиций с героями произведений детского писателя.

Фигура Доктора Айболита в этой композиции должна быть высотой не менее 2,5 метра, размах крыльев орла - не менее 3 метров. Источник: документация конкурса.

Напомним, в прошлом году аналогичный конкурс выиграло предприятие "Айс-проект 2000", предложившее выполнить работы за 19,2 млн рублей при стартовой цене конкурса в 19,3 млн рублей.