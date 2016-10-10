Дмитрий Полянин отмечен благодарственным письмом регионального отделения "Единой России"

На втором этапе XXIX Конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" секретарь этого отделения Виктор Шептий вручил благодарственное письмо главному редактору "Областной газеты" Дмитрию Полянину.

Главред "ОГ" отмечен за развитие гласности и открытости в ходе информационного сопровождения избирательной кампании 2016 года.

Напомним, в Единый день голосования 18 сентября уральцы одновременно выбирали депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области, а также формировали органы местного самоуправления.