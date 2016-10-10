В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры отремонтируют дороги
10 октября 2016, 11:57
Свердловский областной суд обязал администрацию Каменска-Уральского отремонтировать улицы Ленина, Травянскую и Заводскую, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки в Каменске-Уральском были выявлены дефекты проезжей части в виде выбоин и ям на участках дорог улиц Ленина, Травянской, Заводской. Поскольку это может повлечь возникновение ДТП, прокурор Владимир Васильев обратился в Красногорский райсуд.
Суд удовлетворил иск с требованиями к администрации городского округа, МКУ "Управление городского хозяйства" об устранении выявленных дефектов, но мэрия попыталась оспорить решение и обратилась в суд высшей инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение райсуда без изменений и обязала администрацию Каменска-Уральского отремонтировать дороги на улицах Ленина, Травянской и Заводской в соответствии с ГОСТами.