В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры отремонтируют дороги

Свердловский областной суд обязал администрацию Каменска-Уральского отремонтировать улицы Ленина, Травянскую и Заводскую, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки в Каменске-Уральском были выявлены дефекты проезжей части в виде выбоин и ям на участках дорог улиц Ленина, Травянской, Заводской. Поскольку это может повлечь возникновение ДТП, прокурор Владимир Васильев обратился в Красногорский райсуд.

Суд удовлетворил иск с требованиями к администрации городского округа, МКУ "Управление городского хозяйства" об устранении выявленных дефектов, но мэрия попыталась оспорить решение и обратилась в суд высшей инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение райсуда без изменений и обязала администрацию Каменска-Уральского отремонтировать дороги на улицах Ленина, Травянской и Заводской в соответствии с ГОСТами.