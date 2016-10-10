Обзор криминальной хроники понедельника, 10 октября

10 октября 2016, 19:06

В Екатеринбурге на Буторина сгорела дорогая иномарка. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, в ночь на понедельник, около 4:00 поступила информация о горящем автомобиле BMW X6. Приехавший на вызов пожарный расчёт обнаружил, что полыхает багажный отсек автомашины. Локализовать пожар на площади один квадратный метр и ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли в считанные минуты - к 4:13, а спустя ещё 40 минут было доложено о полной ликвидации пожара.

Директор службы заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга Беззуб наказан в связи с травмированием ребёнка. Как сообщает прокуратура Свердловской области,  четверо сотрудников МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" были в дисциплинарном порядке наказаны по результатам проверки, проведённой надзорным ведомством. Один из подчинённых Алексея Беззуба - Станислав Постнов, отвечавший за открытые спортивные учреждения, - уволен за неисполнение своих обязанностей. По информации прокуратуры, квартальные ещё в мае этого года были в курсе, что на одном из кортов на улице Индустрии находятся незакреплённые хоккейные ворота, однако ничего не предприняли для устранения нарушения. В результате, в конце августа во время игры на спортплощадке сооружение упало на четырёхлетнего мальчика, причинив ему тяжёлые травмы.

В Первоуральске подросток-угонщик, уходя от погони, протаранил переезд. Около 6:00 утра в минувшее воскресенье наряд ГИБДД, дежуривший на старом Московском тракте, принял решение остановить автомашину ВАЗ-2110. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке и, увеличив скорость, стал удаляться в сторону села Новоалексеевское. Полицейские начали преследовать нарушителя. При приближении к железнодорожному переезду, закрытому для движения, водитель совершил наезд на поднятый автоматический барьер. Шофер и двое пассажиров были задержаны сотрудниками ДПС, ещё двое пассажиров скрылись. Как оказалось, за рулём находился 15-летний подросток. В полиции задержанный пояснил, что автомобиль с ключами зажигания он заметил во дворе своего дома в Екатеринбурге, после чего повёз друзей кататься. Собственник автомобиля уже написал заявление об угоне. Никто из участников происшествия травм не получил, материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, сообщили в областном управлении ГИБДД.

На ВИЗе в Екатеринбурге пенсионер бросился под поезд. Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту гибели неизвестного мужчины под колёсами электрички на перегоне между остановками "ВИЗ" и "Электродепо" в минувшую пятницу, 8 октября. Предварительно установлено, что около 19:05 машинист заметил идущего навстечу поезду мужчину. Был подан звуковой сигнал и пешеход отошёл в сторону, однако когда до поезда оставалось менее 5 метров, мужчина бросился под поезд. Документов у погибшего при себе не оказалось, на вид ему 65-70 лет.

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