Николай Смирнов потребовал срочно навести порядок с теплоснабжением Полевского

И.о. регионального министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов потребовал от главы Полевского городского округа Александра Ковалева максимально быстро решить проблемы с пуском тепла в муниципалитете.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, на "горячие линии" в муниципалитете и минЖКХ поступает много телефонных звонков из Полевского. Местные жители жалуются, что в городе до сих пор не достигнуто стопроцентное подключение домов к отоплению. С точки зрения Николая Смирнова, руководству муниципалитета необходимо срочно ликвидировать отставание от графика пуска тепла.

Напомним, "горячие линии" по пуску тепла начали работать на Среднем Урале с начала октября.