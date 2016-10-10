Качканарским ГОКом будет руководить управляющий директор НТМК
10 октября 2016, 12:36
На Качканарском горно-обогатительном комбинате (входит в структуру ЕВРАЗ) назначен новый управляющий директор. Как сообщили "Областной газете" в региональном центре общественных связей "Урал", им стал управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината ЕВРАЗ Алексей Кушнарёв. Ему теперь предстоит руководить сразу двумя предприятиями.
Прежний директор КГОК - Владислав Жуков - принял решение оставить работу в компании.
- Алексей Кушнарёв будет руководить обоими предприятиями ЕВРАЗа, которые входят в структуру дивизиона "Урал", - приводит РЦОС "Урал" заявление вице-президента ЕВРАЗа Максима Андриасова. - Это позволит повысить эффективность взаимодействия между ЕВРАЗ КГОКом и крупнейшим потребителем его продукции - ЕВРАЗ НТМК, усилит синергию бизнес-процессов двух комбинатов и их унификацию, улучшит структуру управления предприятиями дивизиона, будет способствовать повышению качества продукции и сервиса.
В ЕВРАЗе выразили благодарность экс-директору Владиславу Жукову, отметив, что он выполнил все поставленные перед ним задачи, а под его руководством были реализованы важные проекты по развитию ЕВРАЗ КГОКа.
Справка:
Алексей Владиславович Кушнарёв родился 27 апреля 1960 года в Магнитогорске. В 1982 году кончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, в 1994 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1982 по 2002 год работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел трудовой путь от вальцовщика до главного прокатчика. На ЕВРАЗ НТМК работает с июня 2002 года, с 1 февраля 2005 - управляющий директор комбината. Доктор технических наук, заслуженный металлург РФ, Почётный гражданин Нижнего Тагила, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.