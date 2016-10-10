Качканарским ГОКом будет руководить управляющий директор НТМК

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (входит в структуру ЕВРАЗ) назначен новый управляющий директор. Как сообщили "Областной газете" в региональном центре общественных связей "Урал", им стал управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината ЕВРАЗ Алексей Кушнарёв. Ему теперь предстоит руководить сразу двумя предприятиями.

Прежний директор КГОК - Владислав Жуков - принял решение оставить работу в компании.

- Алексей Кушнарёв будет руководить обоими предприятиями ЕВРАЗа, которые входят в структуру дивизиона "Урал", - приводит РЦОС "Урал" заявление вице-президента ЕВРАЗа Максима Андриасова. - Это позволит повысить эффективность взаимодействия между ЕВРАЗ КГОКом и крупнейшим потребителем его продукции - ЕВРАЗ НТМК, усилит синергию бизнес-процессов двух комбинатов и их унификацию, улучшит структуру управления предприятиями дивизиона, будет способствовать повышению качества продукции и сервиса.

В ЕВРАЗе выразили благодарность экс-директору Владиславу Жукову, отметив, что он выполнил все поставленные перед ним задачи, а под его руководством были реализованы важные проекты по развитию ЕВРАЗ КГОКа.

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