Лишь один из ста россиян верит в неподкупность полицейских

По результатам проведенного ВЦИОМ всероссийского опроса 63% россиян называют взяточничество в полиции массовым явлением, а 1% уверен, что таких случаев вообще нет.

Телефонный опрос о том, сколько россиян слышали об аресте Дмитрия Захарченко, считают ли коррупцию в полиции массовым явлением и как оценивают ряд крупных уголовных дел, заведённых в недавнем прошлом, ВЦИОМ провёл 1 и 2 октября. В ходе опроса выяснилось, что об аресте полицейского-миллиардера слышали 77% россиян. Причем большинство граждан, 59%, сходятся во мнении, что найденные у фигуранта деньги нажиты нечестным путём.

Большинство, 57% опрошенных, считают, что заведенные на коррупционеров уголовные дела — всего лишь показательные акции.