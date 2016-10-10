Лишь один из ста россиян верит в неподкупность полицейских
10 октября 2016, 12:55
По результатам проведенного ВЦИОМ всероссийского опроса 63% россиян называют взяточничество в полиции массовым явлением, а 1% уверен, что таких случаев вообще нет.
Телефонный опрос о том, сколько россиян слышали об аресте Дмитрия Захарченко, считают ли коррупцию в полиции массовым явлением и как оценивают ряд крупных уголовных дел, заведённых в недавнем прошлом, ВЦИОМ провёл 1 и 2 октября. В ходе опроса выяснилось, что об аресте полицейского-миллиардера слышали 77% россиян. Причем большинство граждан, 59%, сходятся во мнении, что найденные у фигуранта деньги нажиты нечестным путём.
Большинство, 57% опрошенных, считают, что заведенные на коррупционеров уголовные дела — всего лишь показательные акции.
— В данный момент почти половина россиян "без подсказки" называют хотя бы одну фамилию из задержанных или уже осуждённых высокопоставленных коррупционеров. Однако важно понимать, что большинство россиян продолжает считать это скорее показательной акцией, не способной в корне изменить ситуацию с этой проблемой в различных сферах общества. А значит, властям нужно придавать больше значения разъяснению целей и задач антикоррупционной политики, — прокомментировал результаты опроса Председатель Правления ВЦИОМ Константин Абрамов.