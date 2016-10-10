Заксобрание 11 октября соберётся на первое заседание после выборов

11 октября состоится первое после выборов заседание Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, областные депутаты намерены избрать спикера Заксобрания, его заместителей, сформировать комитеты и комиссии регионального парламента. Кроме того, в повестку дня включён вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, фракция "Единой России" намерена предложить на пост председателя регионального парламента Людмилу Бабушкину, а в члены Совета Федерации — Аркадия Чернецкого.